تاياني: دول الخليج شركاء مثيرون للاهتمام للغاية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، عن الاقتناع بأن “دول منطقة الخليج العربي شركاء مثيرون للاهتمام للغاية”.

وأضاف الوزير تاياني، مخاطبا عبر دائرة الفيديو الجمعة، المنتدى الجيوسياسي لجمعية الدبلوماسيين في كاتانيا (مقاطعة صقلية ـ جنوب): “لقد عدت الليلة الماضية من مهمة في المملكة العربية السعودية، حيث قمنا بفتح طريق تشهد حضوراً إيطالياً متزايداً في هذا البلد، الذي يمتلك اهتماماً متزايداً بإيطاليا”.

وشدد وزير الخارجية على القول: “سنواصل الترويج لصناعتنا ولمنتجاتنا. لقد عملنا بشكل جيد جداً في دولة الإمارات أيضاً”، مبيناً أن هذه الأخيرة “نموذج يحتذى به فيما يتعلق بالحوار الديني”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية، إلى أن “في شمال أفريقيا، نعمل جاهدين على تشجيع النمو، وكذلك لعقد اتفاقيات للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية، في حين نريد زيادة عدد المهاجرين النظاميين الذين يأتون للعمل في قطاعي الزراعة أو الصناعة”.