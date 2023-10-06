إيطاليا: سفينة إنسانية تنقذ 258 مهاجراً سيتم إنزالهم في ساليرنو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت سفينة (جيو بارينتس) التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، أنها أنقذت 258 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، كانوا على متن قاربين خشبيين، وصفتهما بأنها “غير صالحين للإبحار”.

وقالت المنظمة الإنسانية، إن “عملية الإنقاذ تمت في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بعد أن تم رصد الناجين مباشرة من قبل الطاقم الموجود على متن سفينة البحث”، مبينةً أن “الطاقم قام بعملية الإنقاذ بعد تقييم الوضع وإبلاغ الجهات المختصة”.

ونقلت المنظمة غير الحكومية عن الناجين قولهم، “إنهم غادروا ليبيا الليلة الماضية”. وأوضحت أن “السلطات الإيطالية عينت مدينة ساليرنو ميناءً آمناً لإنزال المهاجرين”. واختتمت بالقول: “إنهم جميعاً الآن بأمان على متن سفينتنا ويحظون بعناية فريق عملها”.