إيطاليا: نسعى جاهدين لتشجيع نمو شمال أفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، أن “في شمال أفريقيا، نعمل جاهدين لتشجيع النمو، وكذلك لعقد اتفاقيات للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية، بينما نريد زيادة عدد المهاجرين النظاميين الذين يأتون للعمل في الزراعة أو الصناعة”.

وفي مداخلة بالفيديو مع منتدى (Mare Liberum) الجيوسياسي الذي نظمته جمعية الدبلوماسيين في كاتانيا (مقاطعة صقلية ـ جنوب) الجمعة، قال نائب رئيس الوزراء، “إننا نريد كحكومة أن نجعل إيطاليا ذات أهمية أكبر في العالم، للسماح لمواطنينا البالغ عددهم 60 مليونًا بالاستفادة من الحضور الرسمي لبلادنا”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إن “الطلب على منتجات إيطاليا والتقدير الذي تحظى به خارج حدودنا أكبر بكثير مما نتخيل”، لذا “فعلينا بصفتنا إيطاليا أن نوظف هذه الفرصة العظيمة التي نتمتع بها للوصل إلى تحقيق نتائج مهمة”.