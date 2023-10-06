اتحاد إيطالي: بيانات ارتفاع أسعار السلع والخدمات تثير القلق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ سلط اتحاد إيطالي الضوء على أن في شهر آب/أغسطس الماضي، أظهرت أسعار السلع والخدمات ذات وتيرة الشراء العالية ارتفاعا متطرفاً على المستوى السنوي بنسبة 6.9%، مما يعكس الاتجاه الهبوطي للميل للشراء بشكل حاد.

ويعكس هذا الرقم إلى حد كبير الزيادات المسجلة في أسعار الوقود (+5.2% مقارنة بالفترة السابقة).

وفي توقعات اتحاد التجاريين الإيطاليين (كونفكوميرتشو) التي تضمنتها النشرة الخاصة بمعطيات “مؤشر البؤس” التابع لها، فإن “التقديرات الأولى لشهر أيلول/سبتمبر المنصرم، على الرغم من الإشارة إلى تباطؤ طفيف في التضخم الخاص بالسلع والخدمات مع ارتفاع وتيرة الشراء”، بنسبة 6.7٪ على أساس سنوي.

وذكرت النشرة أن هذه المعطيات “تعزز المخاوف إلى جانب تكثيف الشكوك، حول التطور المستقبلي لقطاع العمل، وحول صعوبات إعادة منطقة الصعوبات الاجتماعية إلى قيم أكثر احتواءً، مثل تفضيل التحسن في الطلب الأسري على الضروريات، بهدف تسهيل الخروج من هذه المرحلة من التباطؤ القوي”.