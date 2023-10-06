إيطاليا: 44139 إصابة بكوفيد و137 حالة وفاة الأسبوع الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر صحية إيطالية عن استمرار حالات الإصابة والوفيات بوباء كوفيد 19 بالارتفاع بشكل طفيف في أرجاء البلاد.

وجاء في النشرة الأسبوعية التي صدرت ضمن أنشطة رصد انتشار فيروس كورونا، التي تقوم بها وزارة الصحة والمعهد العالي للصحة، أن “في الأسبوع الممتد من 28 أيلول/سبتمبر إلى 4 تشرين الأول/أكتوبر، تم تسجيل 44139 إصابة جديدة”، أي “بزيادة بنسبة 13.8% عن الأسبوع السابق”، عندما كان هناك 38775 حالة إصابة.

وأشارت المعطيات، إلى أن “الوفيات بلغت 137 حالة”، وهي “بزيادة بنسبة 6.2% مقارنة بالأسبوع الماضي”، عندما تم تسجيل 129 ضحية.

وذكرت النشرة الصحية، أن “معدل الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بعدوى كوفيد يتزايد في كل أنحاء إيطاليا بشكل طفيف”. وأنه “في الأسبوع المشارة إليه أعلاه، بلغت النسبة 16.3%”، أي “بزيادة بحاصل 0.9 نقطة مئوية عن الأسبوع السابق”، عندما كانت بنسبة 15.4%.

وخلصت نشرة وزارة الصحة إلى القول، إن “عدد تحليل الكشف عن العدوى التي تم إجراؤها، قد ارتفع هو الآخر أيضاً إلى 270,748″، أي “بنسبة 7.8% مقارنة بالمسح الأخير، عندما كانت قد توقفت عند 251,160 تحليلاً.