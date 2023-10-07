محلل سياسي: عملية حماس مدبرة من إيران وخطر هجوم خاطف من لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب محلل سياسي عن الاقتناع بأن التصعيد بين إسرائيل وحماس “عمل دبرته إيران، وهو يخاطر الآن بتدهور أكبر مع فتح جبهة بين إسرائيل ولبنان”.

وفي معرض توضيحه للأسباب الكامنة وراء الهجوم واسع النطاق الذي تشنه حركة (حماس) ضد إسرائيل، قال أستاذ مادة السياسة الدولية والأمن في جامعة فرانكلين بلوغانو (سويسرا) موريس موتّال، إن “علينا أن ندرك أن الإيرانيين هم الذين نظموا الهجوم. إنه يصب في مصلحتهم”.

وسلط موتّال الضوء في مقابلة مع مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية، السبت على “مدى حذق السياسيين في الجمهورية الإسلامية، واستعدادهم للتضحية على مذبح الحرب ضد الدولة اليهودية، حتى بآخر عربي، ووصولاً إلى آخر فلسطيني”، فضلاً عن “المصلحة الاستراتيجية بتدمير إسرائيل لأنها بذلك تنزع الشرعية عنها في نظر الدول العربية التي تريد صنع السلام مع تل أبيب”.

وذكّر الأكاديمي بأن “القائد العسكري لحركة (حماس) محمد ضيف، كان في طهران مؤخراً”. وأشار علاوة على ذلك، إلى أن “الحرب في غزة تصرف انتباه الغرب عن مشاكل إيران الداخلية، من قمع الاحتجاجات إلى الانتهاكات ضد المرأة”. باختصار “بالنسبة للملالي، وبفضل التحالف مع الصين وروسيا، فإن ما يحدث في غزة يفتح المجال أمام سيناريوهات الفوز للجميع من جميع وجهات النظر”.

وتابع موتّال، أن “من الممكن الآن أن تفتح جبهة في شمال إسرائيل مع حزب الله أيضاً، لأن لبنان تابع للجمهورية الإسلامية”. وذكر أن “كثيرين يتوقع أن تنشب الحرب في بلد الأرز أيضاً”، كما رأى أنه “ليس من قبيل الصدفة أن تقصف إسرائيل أهدافًا عسكرية في سورية كل أسبوع”، فـ”الهدف هو وقف توريد الأسلحة من إيران، من خلال دولة الأسد، لتصل إلى حزب الله في لبنان، الحركة الشيعية المتحالفة مع طهران”.

وبحسب أستاذ جامعة فرانكلين، فإن “الهجوم الذي شُن هذا الصباح من قطاع غزّة، يمكن أن يكون شاهدة قبر أيضاً، لعملية التطبيع الجارية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية”، وأوضح أنه “بعد ما حدث، ستضطر إسرائيل إلى قتال الفلسطينيين في قطاع غزة وسيضطر السعوديون إلى وقف عملية السلام”.

وخلص البروفيسور إلى القول، إن “الحرب ستتوقف عندما تحصل (حماس) وحزب الله، وهما تنظيمان شبه مافيويان، على المال، فالأمر يتعلق بنوع من الفساد”.