البطريرك الكلداني: الفساد وغياب سلطة موَحّدة قويّة دمَّرا العراق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ أعرب البطريرك الكلداني مار لويس روفائيل ساكو، عن الاقتناع بأن “الصراعات والعنف والفساد واللامبالاة والتدخلات الخارجية، مزقت العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم”.

وفي مقال نشره الموقع الرسمي للبطريركية الكلدانية (مار أدَيّ)، قال البطريرك، إن “إدارة الدولة تقوم على اقتصاد قوي”، متسائلا: “كيف يتم الإصلاح والفساد متجذر في كل مرافق الدولة؟”، فضلا عن “أزمة السلطة، فلا توجد سلطة موحدة قوية في العراق تمسك بزمام الأمور وتضبطها بسبب الطائفية والمحاصصة ونفوذ الميليشيات والصراعات على السلطة”ـ فـ “كيف للدولة ان تعالج الأزمات المتتالية وتعيد بناء الإنسان والثقة والبلد، وسط كل هذا التشرذم؟”.

وأشار الكاردينال ساكو، إلى أن “بعض الميليشيات أشبه بدويلات، من بينها ميليشيا معينة تستولي بالقوة والمال على مقدرات المسيحيين”، كما أنه “ما علاقة رئيس الجمهورية باصطحاب مسؤول ميليشيا معينة وبعض افرادها الى قره قوش، عوض أن يصطحب مسؤولي الحكومة؟ من المؤسف القول ان السلطة في العراق مرتبطة بآخرين، يستغلون فراغ السلطة القوية لتحقيق مصالحهم”.

وشدد البطريرك على أن “السلطة الحقيقية تخلق التوازن والعدالة والمساواة بين كافة المواطنين على مسافة واحدة، وتوفر لهم الحماية والخدمات وتصون كرامتهم”. أما “السياسيون الحاليون فهم يغلقون عيونهم لكي لا يروا الوضع المتردّي، ويتهربون من تحمُّل مسؤولية الفاجعات التي تحصل في العراق، وآخرها فاجعة محرقة قره قوش ـ الحمدانية”، لذا “وبسبب اليأس فقَدَ الشعب الثقة بالدولة وبات أفراده ينظرون الى عيون بعضهم البعض بصمت وحزن ليشاهدوا الجروحات الكبيرة والالم العميق”.

وأضاف ساكو، أن “محرقة قره قوش نموذج للفساد وغياب السلطة القوية والقضاء”، مبيناً أن “الأمل الوحيد يكمن في إجلاء الحقيقة”، وأن “الدستور (والقانون) ليس حمّال أوجه”، فـ”الحقيقة ينبغي ان تكون فوق الكل، وهي تحرّر عندما تكون بريئة، عارية لا تثقلها المصالح والتلاعب أو فرض ارادات، وعندما يتوصل القضاء اليها بتجرّد يعلنها بقوّة. عندها يثق الناس به، لان الحقيقة والعدالة تغدوان سندهما الوحيد”.

وأشار البطريرك إلى أن “تحقيق وزارة الداخلية بأن المَحرَقَة حَدَث عابر، متسرّع وافرز استياءً شعبياً”، فـ”مَنْ يقتنع من أهالي قره قوش والمسيحيين بان الحادث غير مقصود؟ كان على الداخلية ان يكون تحقيقها جريئاً وقراراتها مُقنعة من خلال جمع كل خيوط الفاجعة بموضوعية ومهنية من خلال الاستماع الى الشهادات والحوار وتقَصّي الحقيقة بأدلة المسببات”.

وفي هذا السياق، تسائل الكاردينال: “كيف تمت الموافقات من دون ضوابط البناء وشروط السلامة ومنظومات الإنذار بالحريق وأخذ عينات من المواد المستخدمة. لماذا لم تحترق القاعة من قَبل والاحتفالات بالأعراس أسبوعية”، لافتاً إلى أن “هذه الرُخَص شبيهة بالرخص التي تم الحصول عليها لهدم كنيسة قديمة في حي الشورجة (ببغداد) تابعة لطائفة معينة، واعطائها لمستثمر خلافاً لقرار وزارة الثقافة والسياحة؟”.

وشدد ساكو، على أن “المسيحيين بين نارين: البقاء والعيش في بلاهم في قلق وخوف، أو الهجرة!”، مبيناً أن “أمل بقائهم يرتكز على أن تقنعهم الحكومة برعاية خاصة وتحميهم وتصون تراثهم الديني والثقافي والتاريخي، وتستمع اليهم مباشرة وليس الى المجاملين الانتهازيين الذي يخدعونها ويضرّون بالمسيحيين، كما حصل في ادّعاء احدهم بزيارة البابا وفبركة الأفلام”.

وخلص رأس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الى القول: “كفى ظلماً وتهجيراً لهم”، في إشارة إلى المسيحيين دائماً.