إيطاليا: إدانة حازمة للهجمات ضد إسرائيل وعلى حماس “وقف العنف الهمجي”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها، أنطونيو تاياني، إن “الحكومة تدين بأشد العبارات الهجمات على إسرائيل”، محذرة من “أن حياة الناس، أمن المنطقة واستئناف أي عملية سياسية، معرضة للخطر”.

ودعا نائب رئيس الوزراء، في تدوينة على منصة (إكس) السبت، “حركة (حماس) إلى وقف هذا العنف الهمجي على الفور”. وأكد القول: “نحن نؤيد حق إسرائيل في الوجود والدفاع عن نفسها”. وأعرب الوزير تاياني عن “الشكر لجميع أعضاء الكادر الدبلوماسي ووحدة الأزمات في قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، على الاتصال الفوري الذي أجراه بجميع الإيطاليين المسجلين في إسرائيل”.