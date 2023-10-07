بوريل يهاتف وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن بشأن التصعيد بالشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنه أجرى محادثات مع وزراء الخارجية في كل من مصر والأردن والسعودية، عقب التصعيد بين حركة (حماس) وإسرائيل.

وأعلن بوريل في تدوينة على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، عن المحادثات الهاتفية، مشيراً إلى أن “هناك حاجة ملحة لوقف الأعمال العدائية، خفض التصعيد، فرض الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، الإفراج عن الرهائن وإجراء المفاوضات”.

وخلص ممثل السياسة الخارجية الاوروبية إلى القول، إن “الاتحاد الأوروبي يدين بشدة، الإرهاب بجميع أشكاله”.