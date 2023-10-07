الرئيس الإيطالي حول الشرق الأوسط: إدانة “صارمة” لهجوم “يقضي على أفق سلام دائم”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، عن إدانة “صارمة” لهجوم “يقضي على أفق سلام دائم”، في إشارة إلى التصعيد بين حركة (حماس) وإسرائيل.

وفي رسالة بعثها السبت إلى رئيس دولة إسرائيل، يتسحاق هرتسوغ، قال الرئيس ماتاريلا: “لقد تلقيت بفزع عميق نبأ الهجوم الذي استهدف مناطق مختلفة من دولة إسرائيل منذ فجر اليوم. وفي هذه الظروف المأساوية، نرجو أن تصل إليك، سيدي الرئيس، عبارات التضامن الإيطالية، وإلى جميع المواطنين الإسرائيليين”.

وأكد رئيس الدولة: “مشاعر قرب صادقة ومشاطرة حداد عائلات الضحايا، ونحن نتمنى الشفاء العاجل والكامل للمصابين للعديدين”. كما “أود أن أكرر أقوى إدانة وأكثرها اقتناعا لهذا الهجوم الغادر الذي يهدد أمن إسرائيل ويبعد عنها آفاق السلام الدائم، الذي يرغب به الجميع ويُنظر إليه على أنه ضروري بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

من جانبه، أعرب السفير الإسرائيلي لدى إيطاليا ألون بار، في تدوينة على منصة (إكس)، عن “الشكر للرئيس سيرجو ماتاريلا على رسالته الواضحة والصريحة الداعمة لإسرائيل”. وأردف: “نحن ممتنون للغاية لآلاف رسائل الدعم التي نتلقاها من السياسيين والمسؤولين والشركاء والأصدقاء، ومن الإيطاليين الآخرين أيضاً الذين يتابعون حملة الأخبار هذه ولا يبقون غير مبالين”.