إقرار أول اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وأنغولا لتيسير الاستثمار بأفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعطى المجلس الأوروبي الضوء الأخضر لتوقيع اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام (SIFA) بين الاتحاد الأوروبي وأنغولا.

وحسب المذكرة الصادرة الاثنين بهذا الصدد “ستسهل هذه الاتفاقية جذب الاستثمارات وتوسيعها مع دمج التزامات البيئة وحقوق العمل في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وأنغولا”

وأشارت المذكرة إلى أنها “أول اتفاقية بشأن تيسير الاستثمار المستدام يتم التفاوض عليها من قبل الاتحاد الأوروبي على الإطلاق”

ويعتمد اقتصاد أنغولا حاليًا على وفرة المواد الخام وموارد الطاقة.

وخلال فترة العشرين عامًا التي تغطيها الصفقة، “ستتمكن أنغولا من تنويع نموذجها الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار للمستثمرين الأجانب والمحليين”.

وتعد أنغولا سابع أكبر وجهة استثمارية في القارة الأفريقية للمستثمرين من الاتحاد الأوروبي، حيث تغطي 5.4% من حجم الاستثمار الأوروبي الأجنبي المباشر (9.9 مليار يورو في عام 2020).

وتكمن فوائد الاتفاقية في تغطية جميع القطاعات الاقتصادية لتشجيع التنويع في مجالات جديدة، مثل الصادرات الغذائية أو التصنيع أو الخدمات. كما توفر قدرًا أكبر من اليقين القانوني: قواعد شفافة وأكثر وضوحًا لصالح المستثمرين وضمان مساءلة الوكالات العامة والمسؤولين وتعطي صوتا أكبر للمجتمع المدني.