إيطاليا: وصول 241 مهاجراً إلى لامبيدوزا خلال بضع ساعات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن زيادة عمليات إنزال المهاجرين على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلّية إلى 5 بدءًا من منتصف الليل.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه “بعد المجموعة المؤلفة من 147، رسوا على سواحل الجزيرة هذا الصباح، وصلت مجموعتان أخريان إلى كبرى جرز الأرخبيل الصقلي”، مبينةً أن “أحد عشر تونسيًا، جميعهم من الرجال، تمكنوا من الوصول مباشرة إلى رصيف فافالورو”.

وأوضحت أن “قوات الشرطة المالية قامت بمصادرة القارب الذي استخدم في العبور، وهي عبارة عن زورق من الألياف الزجاجية يبلغ طوله حوالي 4 أمتار”، والذي “رافقه دورية الشرطة إلى الموانئ”.

ونقلت المصادر الأمنية عن المجموعة “إفادتها بأنها انطلقت أمس من سواحل قابس (جنوب شرق تونس)، بتمويل ذاتي للمهرب المسؤول عن عملية العبور، التي بلغت كلفتها 25 ألف دينار تونسي”، أي ما يعادل 7478 يورو تقريباً.

في غضون ذلك، “تم اعتراض 83 مهاجراً قادمين من بنغلادش، السودان وإريتريا على متن قارب سويدي. من بينهم 5 نساء وقاصر واحد أيضاً”. وقد “أخبروا رجال الإنقاذ أنهم غادروا من صبراتة بليبيا”. وأوضحت المصادر أنه “هنا أيضاً تم الاستيلاء على القارب المستخدم للعبور”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القولن إنه “بعد إجراء الفرز الصحي الأولي، تم نقل جميع المهاجرين إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا”، وسط الجزيرة.