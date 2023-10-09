اجتماع ثنائي بين منسق الدبلوماسية الأوروبية ووزير خارجية الكويت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل/مسقط- أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل عن “تبادل متعمق” لوجهات النظر خلال لقاء ثنائي اليوم الاثنين مع وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.

وأشار بوريل في تدوينة على موقع (إكس) للتواصل إلى أن الاجتماع الثنائي، الذي جرى على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون مع الإتحاد الأوروبي في مسقط، تناول “الوضع في إسرائيل-فلسطين”.

وأضاف “كما أطلعني الوزير على العلاقات مع العراق”.

وشدد منشق الدبلوماسية الأوروبية على “الحاجة إلى العمل بلا كلل لعكس الديناميكيات الخطيرة”.

وبدورها، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية ان الاجتماع بحث: “الشراكة الإستراتيجية ومجالات التعاون. الخطوات المتخذة في ملف الإعفاء الكامل لمواطني دولة الكويت من الشنغن، التطورات الراهنة في المنطقة، المغالطات التاريخية في قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن اتفاقية خور عبدالله، الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة”.