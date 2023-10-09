استعداد إيطالي لمواصلة المساهمة في أمن واستقرار لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جرت مكالمة هاتفية اليوم الاثنين بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.

وحسب رئاسة الوزراء الإيطالية، فإن ميلوني جددت خلال الاتصال الهاتفي “استعداد إيطاليا لمواصلة المساهمة في أمن واستقرار لبنان في هذا الوضع الحساس”، في إشارة إلى كتيبة بلادها المشاركة في القوة المؤقتة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل).

وتم خلال اللقاء “تناول آخر التطورات في المنطقة، مع الإشارة بشكل خاص إلى الصراع الدائر في إسرائيل”، حيث أعربت رئيسة الوزراء عن “أملها في انخفاض سريع في الصراع وتجنب توسيعه” والذي من شأنه “تكون له عواقب لا تحصى على المنطقة بأسرها”، حسب مذكرة الحكومة الإيطالية.

كما شكل الاتصال الهاتفي “فرصة لمناقشة أزمة الهجرة وقضية اللاجئين السوريين في لبنان”.

وكان ميقاتي قد تناول في وقت سابق الوضع في جنوب لبنان في اتصالات دولية وعربية ومحلية، شدد فيها على”أن الاولوية لدى الحكومة هي لحفظ الامن والاستقرار في جنوب لبنان واستمرار الهدوء على الخط الازرق والالتزام بالقرار 1701 ووقف الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية جوا وبحرا وجوا والانسحاب من الاراضي اللبنانية التي لا تزال محتلة”.