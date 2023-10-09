سياسي إيطالي: هجوم حماس على إسرائيل ليس معزولا عن مجمل الصورة الجيوسياسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اعتبر زعيم حزب (التحرك) الإيطالي المعارض المحسوب على تيار الوسط، كارلو كاليندا أنّ “الصراع الذي اندلع في إسرائيل بعد الهجمات الإجرامية التي شنتها حماس ليس معزولاً عن بقية الصورة الجيوسياسية”، على حد وصفه.

وكتب كاليندا، المنشق عن الحزب الديمقراطي على مدونته الالكترونية الاثنين “حماس مدعومة من إيران، وإيران مدعومة من روسيا. الأزمات الجيوسياسية تتغذى على بعضها البعض، وفي عالم مترابط سرعان ما تتحول إلى أزمات كوكبية”.

ورأى كاليندا أن “الأولوية القصوى الآن هي دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد مجرمين إرهابيين”، معلنا مشاركته في (موكب شموع) تنظمه صحيفة (إل فوليو) الإيطالية مساء غد الثلاثاء “دعما” للدولة العبرية.

وحسب السياسي الإيطالي، فإنه هناك “قضية جيوسياسية أوسع نطاقا”، وبالتالي “يتعين على الديمقراطيات الغربية أن تعمل على تعزيز تعاونها” ضد “محور الشر” الذي “يعيد تشكيل نفسه” وسيكون الدور الذي ستلعبه أوروبا “حاسما”.