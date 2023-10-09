الفاتيكان: الإرهاب والهمجية والتطرف يقوضون التطلعات المشروعة للفلسطينيين والإسرائيليين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- عبر أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين عن “الامل بأن يتم إسكات الأسلحة وأن ينتصر العقل ويتم استخدامه للتوقف والتفكير في الطريق الصحيح لتحقيق السلام في إسرائيل وفلسطين!”.

وأضاف الكاردينال بارولين، في مؤتمر مخصص للبابا بيوس الثاني عشر: “لسوء الحظ، العنف والإرهاب والهمجية والتطرف يقوضون التطلعات المشروعة للفلسطينيين والإسرائيليين”.

وأعرب الكاردينال عن تعاطف الفاتيكان مع “عائلات الضحايا، حيث يبدو أن هناك أكثر من 600 شخص، ولكن للأسف العدد يتزايد ساعة بعد ساعة”، ومع “آلاف الجرحى والمفقودين والمختطفين على الأرجح والذين يواجهون الآن خطرًا جسيمًا”.

وقال إن “الكرسي الرسولي يتابع بقلق عميق وخطير الحرب المستفزة، والتي يفقد فيها العديد من الفلسطينيين (أكثر من 250 حتى الآن) في غزة أرواحهم والعديد من النازحين والجرحى. إن قربنا وصلواتنا نتوجه أيضًا إلى عائلاتهم وإلى جميع المدنيين الأبرياء”، ملفتا إلى أن “الحرب هي دائما هزيمة للكرامة وفرصة للتوصل إلى حل”.