توقيع مذكرة تفاهم لتوحيد استراتيجية العمل التجاري بين إيطاليا وليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إبرام غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس مذكرة تفاهم مع نظيرتها الإيطالية، لـ”توحيد الاستراتيجية” بالغرفة التجارية الليبية الإيطالية المشتركة.

وحسب منصة (حكومتنا) الاعلامية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، اتفق الجانبان على ترتيب لقاء خلال المدة المقبلة بالعاصمة طرابلس لبحث أوضاع الشركات الليبية العاملة في مجال الاستيراد من إيطاليا والتنسيق لتنظيم معرض للصناعات الإيطالية في طرابلس مطلع العام المقبل.

واستضافت غرفة التجارة طرابلس مراسم التوقيع بحضور كل من رئيس الغرفة التجارة الليبية أنور أبوستة ونظيره الإيطالي نيكولا كوليكي، والسفير الإيطالي لدى ليبيا جانلوكا ألبريني.