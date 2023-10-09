بوريل يلتقي وزير خارجية عمان ووزير الدولة القطري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- على هامش مشاركته في اجتماع الدورة الـ (27) للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في مسقط، التقى اليوم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل كلا من وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، سلطان بن سعد المريخي.

وأشار بوريل إلى أن الحديث تمحور حول “الوضع في إسرائيل/فلسطين” والمطالبة “بتعجيل توحيد الجهود الدولية لوقف العنف”.

وبمن جانبها، أفادت وزارة الخارجية في سلطنة عمان، بأن لقاء البوسعيدي-بوريل “تناول بحث العلاقات الخليجية الأوروبية والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، بما في ذلك أهمية العمل بما تم طرحه في الاستراتيجية المشتركة التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين مع التركيز على تطوير البيئة الاستثمارية والثقافية بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالطاقة الخضراء”.

وأضافت في تعميم صحفي “كما تمَّ تبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والمتابعة باهتمام وقلق التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”، حيث أكد وزير الخارجية “ضرورة إيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.