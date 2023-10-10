رئيس إيني: تأثير الصراع بالشرق الأوسط هامشي على إنتاج الغاز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي عن “تأثير هامشي” للحرب، في معرض تعليقه على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل.

وقال ديسكالزي للصحفيين الثلاثاء، على هامش الاحتفال بالذكرى السبعين للمجموعة التي تسيطر عليها وزارة الخزانة الإيطالية، إن “الحرب تثير القلق دائمًا بسبب آثارها المباشرة على الناس والمجتمع. لقد رأينا بالفعل آثارها على السوق بالأمس، فقد ارتفع سعر الغاز الطبيعي وارتفع سعر النفط مرة أخرى بعد أن كان بدأ في انخفاض بطيء”.

وأضاف “الحرب فظيعة لكن تأثيرها على إنتاج الغاز هامشي، إلا أنه من الواضح أن عواقبها المحتملة هي التي تقلق الأسواق”.