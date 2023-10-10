ميلوني: سندافع عن اليهود في أراضينا أيضاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن “من الواضح أن معنى هذه الزيارة هو تحقيق التضامن مع الجالية اليهودية في روما وإيطاليا، لأن في المشاهد الرهيبة القادمة من إسرائيل هناك شيء أكثر مما نشاهده في سيناريو حرب عادي، إنه مأساوي بالفعل”.

وفي تصريحات صحافية في ختام زيارتها لكنيس روما الثلاثاء، أشارت ميلوني إلى أن “في مطاردة المدنيين من منزل إلى منزل، وفي اعتقال الأطفال والشباب، هناك كراهية تجاه شعب بأسره”، وبالتالي، “أعتقد أن الدفاع عن الحق بالوجود وعن إسرائيل يعني الدفاع عن هؤلاء الشباب، الأطفال والنساء”.

وأعربت زعيمة حكومة يمين الوسط، عن “الاعتقاد بأن من الواضح أننا بحاجة إلى تكثيف حماية مواطنينا اليهود على أراضينا أيضاً، لأن خطر محاكاة الأعمال الإجرامية التي تقوم بها حركة (حماس) قد يصل إلينا أيضا”، لذلك “أنا هنا لأقول إننا سندافع عن هؤلاء المواطنين من جميع أشكال معاداة السامية”.

وفي إشارة إلى المواطنَين الإيطاليَين اللذين انقطعت الأخبار عنهما في إسرائيل، أضافت رئيسة الحكومة، أنه “ليست لدينا أخبار بعد، نحن نتابع الأمر عن كثب مع وزارة خارجيتنا، دبلوماسيينا واستخباراتنا. فجميع هذه الهيئات في حالة تأهب من أجلهم ومن أجل مواطنينا العديدين الموجودين حاليًا في إسرائيل”. واختتمت قائلةً: “من الواضح أننا نعتزم تقديم أقصى قدر من الدعم لكل فرد من مواطنينا”.