برلماني إيطالي: لا يجب قصف المدنيين وقطع الماء والكهرباء عن غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال البرلماني عن تحالف الخضر واليسار الإيطالي المعارض، أنجيلو بونيللي “نحن نكرر تضامننا مع الشعب الإسرائيلي، ولكن رد الفعل لا يمكن ولا يجب أن يكون قصف المدنيين”، فـ”مصادرة الغذاء والماء والكهرباء لا يمكن أن تكون عقاباً” على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن “قطع الكهرباء وإمدادات الوقود عن غزة”.

وقال بونيللي، مخاطبا مجلس نواب بلاده اليوم الثلاثاء “الالتزام الأقصى يجب أن يكون تهميش ووضع الجماعات الإرهابية التي لا تعمل من أجل القضية الفلسطينية في الزاوية”.

وأردف “مع ذلك، يجب أن نقول ونتذكر بقوة أن هناك حاجة وإلحاحا لإعادة التأكيد على حق دولة إسرائيل في الحصول على أمنها، وكذلك حق الشعب الفلسطيني في الوجود مع إمكانية تقرير المصير، وهو ما لم يحدث في السنوات الأخيرة”.

وشدد البرلماني اليساري على أنه “ينبغي أن تكون لدينا القدرة والموضوعية لوضع ما يحدث في سياقه، لكن لا يمكن أن يكون هناك سلام إذا لم نعترف، إلى جانب حقوق إسرائيل، بأن هناك شعباً يعيش وضعاً مأساوياً أدار المجتمع الدولي له ظهره”.