البابا يهاتف كاهن رعية غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ غزة ـ قال كاهن رعية غزة الأب غابرييل رومانيلي: “لقد تحدثت يوم أمس مع البابا فرنسيس الذي أبدى لي قربه وصلواته من أجل المجتمع الكنسي بأكمله في غزة ومن أجل جميع أبناء الرعية والسكان”.

وفي تصريحات لخدمة الإعلام الديني التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين (SIR) الثلاثاء، أضاف الأب رومانيلي، العالق حالياً في بيت لحم بانتظار العودة إلى رعيته “العائلة المقدسة”، وهي الوحيدة الكاثوليكية في القطاع، “لقد أعربت للحبر الأعظم عن الشكر لدعوته من أجل السلام في إسرائيل وفلسطين يوم الأحد الماضي في صلاة التبشير الملائكي”.

وأشار رجل الدين، إلى أن “البابا فرنسيس قد منح بركته، حتى يشعر الجميع بقربه”.

هذا وتستضيف رعية غزة حاليًا 130 لاجئًا، بينما تتم استضافة آخرين في الهياكل التابعة للرعايا المجاورة. وفي معرض نقله شهادات عن أبناء رعيته، ذكر الأب رومانيلي، “إن التفجيرات مستمرة وقاسية”، بينما “يتزايد الخوف من الغزو البري”.