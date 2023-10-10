دار أوبرا إيطالية تلغي جولة فنية في مصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي ـ ألغت دار أوبرا سان كارلو في عاصمة مقاطعة كامبانيا (جنوب)، جولتها في مصر، التي كانت مقررة مساء غد، جرّاء اندلاع الحرب في إسرائيل.

وقالت الأوبرا في بيان الثلاثاء: “تعلن مؤسسة مسرح سان كارلو أنه تم إلغاء الجولة الفنية في مصر، التي كان من المقرر إجراؤها اعتباراً من يوم الأربعاء 11 تشرين الأول/أكتوبر” الجاري.

وأضافت الفرقة الفنية، أن “وحدة الأزمات التابعة لقصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية الإيطالية، أبلغتنا مساء أمس من خلال خطاب أرسل إلى المسرح، على ضوء أن الحفل الذي كان من المقرر أن يقام عند الأهرام، يشكل من حيث الحجم، عدد المشاركين والبروز، حدث قادر على جذب اهتمام عدائي محتمل من الناحية الأمنية، التي تتدهور بشكل واضح ساعة بعد ساعة”. وخلصت مذكرة مؤسسة أوبرا نابولي، إلى القول، إن “رسالة وحدة الأزمات، اختتمت بالقول، إنه على ضوء ما تم إيضاحه، فمن البديهي أننا نوصي بعدم إقامة الحدث”.