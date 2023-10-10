إيطاليا: مصر محاور مهم لتسهيل إطلاق سراح الرهائن في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، أن “مصر تمثل محاوراً حاسماً ويمكنها أن تلعب اليوم، كما فعلت في الماضي، دوراً أساسياً في الوساطة مع حماس في حالات الأزمات، وكذلك لتسهيل المفاوضات بشأن الرهائن”.

وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي في احاطة برلمانية الثلاثاء حول تطورات الوضع في الشرق الأوسط: “سأوقع مع وزير الخارجية المصري سامح شكري أيضاً إعلاناً بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية”. وأوضح أن “هذه الأزمة الجديدة تذكرنا بأنه لا يمكننا ولا يجب علينا أن نقلل من مستوى حذرنا على هذه الجبهة”.

وأعلن نائب رئيس الوزراء، أنه سيلتقي غداً، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى نظيره، في القاهرة. وأضاف أن “هذا الأخير يجري شبكة كثيفة للغاية من الاتصالات مع المحاورين الدوليين الرئيسيين”، في إشارة إلى الأزمة في الشرق الأوسط.