وزير الداخلية الإيطالي: هدفنا منع مغادرة المهاجرين واتفاق أوروبي بديل لدبلن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أن “الهدف الذي نرمي إليه هو منع مغادرة قوارب الهجرة”، فضلا عن “التوصل إلى تحقيق اتفاق أوروبي جديد يحل محل قواعد دبلن”.

وأكد الوزير بيانتيدوزي، في مقابلة مع صحيفة (أڤينيري) الفاتيكانية الثلاثاء: “إننا نواجه واحدة من أخطر الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في بعض دول القارة الأفريقية، كما تتزايد عمليات الدخول غير النظامية على الطرق التي تؤثر على دول أوروبية أخرى في المقام الأول”. لقد “تمكنا من إدارة هذا التدفق الاستثنائي بتدابير فعالة لم يتم اعتمادها من قبل، والهدف الذي نواصل وضعه أمامنا هو منع عمليات المغادرة”.

وأوضح الوزير أن “ظاهرة الهجرة تغيرت مع مرور الوقت، على غرار الأسباب التي تغذيها”. وبالتالي فإن “القوانين التي تنظمها يمكن أن تتغير وتتكيف مع العصر، طالما أن ذلك لا يحدث فقط بسبب مواقف أيديولوجية عقيمة”، مبيناً أن “الجديد في الأمر، إن ميثاق الهجرة واللجوء الذي أوجدناه، سيمثل تجاوزاً جوهرياً لقواعد دبلن، التي وصفها رئيسنا ماتاريلا بأن الزمن قد عفا عليها”.

وأضاف بيانتيدوزي، أن “العمل العظيم الذي نقوم به بشأن السيناريوهات الدولية، ولا سيما من قبل رئيسة (الوزراء جورجا) ميلوني، سيقود بأقرب وقت ممكن إلى تلك الحلول المستقرة والدائمة التي أشارت إليها هي بنفسها”.

وأشار الوزير إلى أن “القرارات التي لفتت انتباه الصحافة محدودة، حتى على الصعيد الإقليمي، وتقتصر على القضايا التي سنستأنف بشأنها. بشكل عام، في الغالبية المطلقة من القضايا، يتم تأكيد القرارات التي نتخذها في المحاكم أيضاً”، كما “يتم تقييم إجراءات الحكومة ضمن السياق الأوروبي، في إطار الموازنة بين الاحتياجات الأمنية واحترام الحقوق الأساسية للناس، وسنستمر على هذا المنوال”.