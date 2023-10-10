برلماني أوروبي: أشد إدانة “لإرهابيي حماس” وتهديد التصعيد خطير للغاية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب برلماني أوروبي عن إدانة “شديدة للغاية” للهجمات التي نفذها “إرهابيو” حركة (حماس) على إسرائيل، لكنه حذر من وجود تهديد “خطير جداً” للتصعيد، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى العمل على إبقاء “طريق الدبلوماسية” مفتوحة ووقف المزيد من إراقة الدماء، مذكراً بأن الحصار “الشامل” على قطاع غزة يتعارض والقانون الدولي.

وقال عضو البرلمان الأوروبي عن حركة خمس نجوم الإيطالية، فابيو ماسيمو كاستالدو، في تصريحات الثلاثاء، “إن الصور الرهيبة للهجمات الإرهابية المتعددة التي نفذتها حركة (حماس)، وبشكل خاص تلك التي وقعت خلال الحفلة المقامة في الصحراء التي فقد فيها ما لا يقل عن 260 شابا حياتهم، تجعلنا عاجزين عن الكلام”.

وأشار كاستالدو إلى “أنها جرائم فظيعة ترتكب ضد سكان مدنيين أبرياء، ولا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال”، مبيناً أن “العدد المؤلم للغاية للضحايا والجرحى والمختطفين يزداد سوءًا كل ساعة: لا يمكن أن يكون هناك أي غموض في التعبير عن أصدق التعازي للشعب الإسرائيلي الذي يقع ضحية هذه الهمجية، والإدانة القاسية للإرهابيين المسؤولين عنها”.

واسترسل: “في الوقت نفسه، أبدي قلقي العميق إزاء تهديد التصعيد الخطير للغاية: فما حدث في الساعات القليلة الماضية ينذر بالتحول إلى انفجار أعمال عنف خارجة عن السيطرة، يدفع المدنيون دائماً أغلى ثمن له، إذ لا حول لهم ولا قوة ولا لوم عليهم”. وذكّر بأن “الأمر لا يتعلق بالقصف العنيف فقط، فكما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فإن الحصار الكامل لقطاع غزة، مع قطع المياه والكهرباء وإمدادات الغذاء والدواء، ينافي القانون الدولي”.

وشدد القيادي في حركة خمس نجوم المعارضة، على “ضرورة ضمان الوصول الكامل للأمم المتحدة لتوزيع المساعدات الإنسانية العاجلة، وكذلك إنشاء ممرات إجلاء آمنة نحو مصر، وبشكل خاص نظراً للعدد الكبير جدًا من الأطفال الموجودين هنا”.

وقال: “إننا نعيش أحلك ساعات في هذه السنوات، لكن يجب ألا نسمح لهذه الأزمة بأن تدفن الأمل بإعادة فتح عملية السلام إلى الأبد، فعلى الاتحاد الأوروبي ألا يدخر جهدا لإبقاء المسار الدبلوماسي مفتوحا والحد من إراقة الدماء، وكل ما يترتب على ذلك من عواقب يتردد صداها بشكل دائم على الشرق الأوسط بأكمله”.