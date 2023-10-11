تاياني يتصل بابن زوجين إيطاليين ـ إسرائيليين مفقودين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ القاهرة ـ أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أنه “بمجرد وصولي إلى مصر، اتصلت بناداف كيبنيس، نجل الزوجين الإيطاليين الإسرائيليين المفقودين”.

وأكد نائب رئيس الوزراء في منشور على مدونة (X) الأربعاء، “سنبذل قصارى جهدنا لإعادتهما إلى الوطن”، كما “سأتحدث عن ذلك اليوم مع الرئيس (المصري عبد الفتاح) السيسي، وكذلك مع الأمين العام للجامعة العربية”، أحمد أبو الغيط.

وأعلن وزير الخارجية في تصريح صحفي لاحقاً، أنه خلال اللقاء الذي جمعه والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أكد أن “المواطنين الإيطاليين اللذين يحملان الجنسية الإسرائيلية أيضاً، من المرجح أن يكونان من بين الرهائن”.

وتابع: “لقد تحدثت هذا الصباح مع نجلهما وأكدت له أن الحكومة الإيطالية، بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية، تبذل كل ما بوسعها لإطلاق سراح المواطنين اللذين ليست لدينا أية أخبار عنهما”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول: “إننا نعمل على تجنب وقوع نتيجة مأساوية للرهائن، ونحن نؤيد فتح ممرات إنسانية للإفراج عن السجناء”.