وزير خارجية إيطاليا لأبو الغيط: لنعمل على خفض التصعيد وإطلاق سراح الرهائن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ القاهرة ـ التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني في القاهرة، أمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، حيث أعرب له عن أهمية السعي إلى “تهدئة الصراع” الجاري في الشرق الأوسط “والحيلولة دون انتشاره” إلى لبنان، مؤكداً أن “إنقاذ حياة الرهائن هي أولويتنا”.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في القاهرة الأربعاء، أوضح الوزير تاياني أنه طلب من أمين الجامعة العربية القيام “بكل ما هو ممكن من أجل وقف التصعيد”.

هذا ومن المقرر أن يطلب نائب رئيس مجلس الوزراء من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، “التحرك من أجل إطلاق سراح الرهائن”. واختتم مؤكداً أن “الحكومة المصرية تحظى بكل الدعم والمساندة من إيطاليا للمبادرات الإنسانية”، التي تقدم عليها.