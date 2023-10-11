إيطاليا: سنوقع ومصر اتفاقية ضد المتاجرين بالبشر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ القاهرة ـ أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أنه خلال زيارته إلى القاهرة اليوم الأربعاء، “سيتم التوقيع على اتفاقية ضد المتاجرين بالبشر فيما يتعلق بملف الهجرة”.

وخلال لقاء صحفي بالقاهرة، أوضح الوزير نائب رئيس الوزراء، أنه تحدث “عن قضية الهجرة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية (أحمد أبو الغيط) أيضاً”، إذ أكد “له التزام إيطاليا باستقبال المهاجرين النظاميين، الذي يشمل حوالي نصف مليون مهاجر على مدى ثلاث سنوات”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى “تصميم بلادنا الراسخ على مكافحة المتاجرين بالبشر، الذين يستغلون يأس المواطنين الأفارقة والشرق أوسطيين لتحقيق الربح على حسابهم، مع أنهم يدركون جيداً أن هؤلاء الأشخاص لن يتمتعوا بحياة سهلة في أوروبا”.