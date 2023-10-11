بوريل غدا إلى بكين لرئاسة الجانب الأوروبي في الحوار الاستراتيجي مع الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الجهاز التنفيذي الأوروبي أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية الأوروبية، جوزيب بوريل سيزور الصين في الفترة من 12 إلى 14 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وسيشارك بوريل في يوم الجمعة في رئاسة الحوار الاستراتيجي الثاني عشر بين الاتحاد الأوروبي والصين مع وزير الخارجية وانغ يي، والذي “سيسمح بإجراء مناقشات حول العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والصين والقضايا الدولية والإقليمية والتحديات العالمية والتعددية”.

وسيلقي منسق الدبلوماسية الأوروبية كلمة في جامعة بكين وسيعقد اجتماعات أخرى مع مجموعة واسعة من المحاورين.

ونوهت المفوضية بأن “هذه الزيارة تعد الأحدث في سلسلة حوارات هامة رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي والصين، والتي من المقرر أن تتوج بقمة ثنائية في وقت لاحق من هذا العام”.

ويصف الاتحاد الأوروبي الصين بـ”المحاور” فيما يتعلق بالقضايا على الساحة الدولية و”المنافس والغريم” من المنظور الاقتصادي التجاري.