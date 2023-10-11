زيلينكسي: بلجيكا أول دولة تبدأ باستخدام الأصول الروسية المجمدة لدعمنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينكسي إن “بلجيكا أول دولة تبدأ في استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم الحماية من الإرهاب الروسي”.

جاء ذلك لدى لقائه ألكسندر دي كرو في زيارة غير معلنة لبروكسل.

وكتب الرئيس الاوكراني على مدونة (إكس) “ستستخدم هذه الأموال في تمويل المساعدة الأمنية لأوكرانيا ومشاريع التعافي السريع في أقاليمنا. سيتم استخدام أول 1.7 مليار يورو في العام المقبل”.

ووصل الرئيس الاوكراني في وقت سابق من اليوم الأربعاء إلى بروكسل والتي تستضيف اجتماعا وزاريا لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو) على مستوى وزراء الدفاع لمناقشة دعم كييف.

ومن المزمع أن يلتقي زيلينكسي الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ قبل الاجتماع الوزاري.