مصر: مباحثات ثنائية موسعة بين تاياني وشكري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات المصرية عن “مباحثات ثنائية موسعة” جرت اليوم في العاصمة القاهرة بين وزير الخارجية، سامح شكري ونظيره الإيطالي، أنطونيو تاياني بحضور وفدي البلدين.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في تدوينة على منصة (إكس) إلى أن المناقشات تضمنت “التعاون في المجالين الاقتصادي والاستثماري، مجال الهجرة والمستجدات الاقليمية والدولية الراهنة”.

وقال “نحن نقدر علاقاتنا التاريخية العميقة مع إيطاليا.. ونعمل معًا لتعزيز شراكتنا الاقتصادية والتنسيق الوثيق بشأن التطورات الإقليمية والدولية”.

ومن المزمع أن يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضيفه الإيطالي في وقت لاحق اليوم.