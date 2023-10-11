البابا يستقبل رئيس مؤتمر الأطراف (كوب28)

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أعلنت حاضرة دولة الفاتيكان، أن البابا فرنسيس، استقبل صباح اليوم بمكتبه في مبنى الكرسي الرسولي رئيس الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28) وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاماراتي، سلطان أحمد الجابر.

ونقل الجابر إلى البابا “تحيات القيادة في دولة الإمارات وحرصها على تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الصديقين، ووجه له الدعوة للمشاركة في القمة العالمية للعمل المناخي التي يحضرها قادة الدول من أنحاء العالم ويستضيفها (COP28) يومَي 1 و2 كانون الأول/ديسمبر في مدينة إكسبو دبي”، حسبما أفادت وكالة الانباء الإماراتية الرسمية (وام).

وأشارت الوكالة إلى أنه “تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تعمل رئاسة المؤتمر على ضمان احتواء الجميع وحشد جهود كافة الأطراف والمعنيين وجميع شرائح المجتمعات بمن فيهم ممثلو الأديان، لتكريس التوافق والتكاتف المطلوب من أجل الوصول إلى أعلى الطموحات المناخية العالمية، بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة”.

وستستقبل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني مساء اليوم ضيفها الاماراتي في قصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية.