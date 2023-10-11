تاياني: دعوت السيسي لبذل كل ما بوسعه لتحرير الرهائن في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة/روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الأربعاء إنه دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى “بذل كل ما في وسعه لتحرير الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس” في قطاع غزة.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع نظيره المصري سامح شكري، “لقد وجدت من السيسي آذانًا صاغية”.

وقال تاياني: “سندعم كل المبادرات التي يمكن أن تقوم بها مصر من أجل إيجاد حل إيجابي للرهائن”، مذكراً بأن “الوضع الصعب للغاية للرهائن، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن”. وقال “ربما هناك رهينتين إيطاليتين، رجل مريض وزوجته”.

واستقبل الرئيس المصري اليوم الأربعاء ضيفه الإيطالي بحضور وزير الخارجية شكري.

وحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، تطرق اللقاء للتطورات الراهنة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، حيث تم التوافق على “الخطورة البالغة للموقف، وأهمية العمل على وقف التصعيد، وتحقيق التهدئة بين الطرفين، حرصاً على استقرار المنطقة، مع تأكيد أن السلام العادل والشامل، استناداً إلى حل الدولتين، يمثل ضرورة قصوى لاستقرار المنطقة”.

ونقل المتحدث الرئاسي عن نائب رئيس الوزراء الإيطالي “تأكيده على تعويل إيطاليا على دور مصر المهم والحيوي في هذا الصدد”.

وبدوره “أوضح الرئيس السيسي من جانبه أن مصر تبذل مساعيها وتكثّف اتصالاتها لاحتواء الموقف منعاً لتفاقمه، مشدداً على أهمية وقف نزيف الدماء وحماية المدنيين ومنع استهدافهم، والحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني، ومحذراً من العواقب الخطيرة، أمنياً وإنسانياً، للنزاع الجاري، وأهمية الدور الأوروبي والدولي في دعم مسار التهدئة والمفاوضات”.

وفي سياق آخر، شهد اللقاء-حسب المتحدث الرئاسي المصري- “تأكيد التطلع المتبادل لدعم الشراكة المتميزة بين البلدين الصديقين، ومواصلة التطور الإيجابي والدفعة القوية للتعاون الثنائي، وذلك في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وإيطاليا، والروابط الثقافية العميقة بين الشعبين”.

وقد تم التباحث في ذلك الإطار بشأن “سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، حيث تم تأكيد أهمية تعزيز العمل الجاري لدعم الإنتاج الغذائي والتعاون الصناعي المشترك، فضلاً عن استغلال الفرص المتاحة في مجال الطاقة، والطاقة المتجددة، كما تم تثمين الاستثمارات المتنامية التي تقوم بها الشركات الإيطالية في مصر”.