تاياني: توافق إيطالي-مصري على احتواء الصراع بين حماس وإسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني عن توافق إيطالي-مصري على احتواء الازمة في الشرق الأوسط.

وكتب تاياني الأربعاء على مدونة (إكس) للتواصل الاجتماعي “لقد تشاطرنا مع صديقنا (وزير الخارجية، سامح) شكري على ضرورة مواصلة الالتزام باحتواء انتشار للأزمة في أعقاب الهجوم العشوائي الذي شنته حماس”.

وفي سياق آخر، صدر عن الجانبين بيانا مشتركا شدد قيه الوزيران على “الشراكة الاستراتيجية القوية والمتعددة الأوجه بين مصر وإيطاليا وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك السلم والأمن الدوليين والتجارة والطاقة والامن الغذائي، فضلا عن الاستثمارات الثنائية”.

كما اتفق الوزيران على “تكثيف الاتصالات المستمرة بين مختلف أصحاب المصالح من كلا الجانبين بهدف تنفيذ مشروعات ذات منفعة متبادلة، بما في ذلك الطاقة الخضراء والمتجددة، فضلا عن توطين الصناعات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك”.

كما تضمن البيان المشترك “تعزيز التعاون بشأن قضايا الهجرة، بما في ذلك تعزيز المسارات القانونية ومكافحة الهجرة غير النظامية”.