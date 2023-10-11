مصرع 11 من موظفي الأونروا في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت نائبة مدير شؤون عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في غزة، جنيفر أوستن أن عدد موظفي الوكالة الذين قُتلوا في غزة منذ يوم السبت بلغ 11 موظفا.

يشمل هذا العدد 5 معلمين، وطبيب/ة أمراض نساء، ومهندس/ة، ومستشار/ة نفسي/ة و3 من العاملين في مجال دعم العمليات.

وقالت أوستن إن بعضهم لقي حتفه في منازلهم مع أسرهم.

وأعربت عن الحزن البالغ لهذه الخسارة في الأرواح.

وشددت المسؤولة في الوكالة الأممية على ضرورة حماية المدنيين وموظفي الأمم المتحدة في كل الأوقات أثناء الصراع. ودعت إلى إنهاء القتال لمنع وقوع مزيد من الخسائر في الأرواح.

وفي سياق آخر، ناشدت الأونروا بتوفير 104 ملايين دولار بشكل عاجل لتمويل استجابتها الإنسانية في القطاع خلال الأيام التسعين المقبلة.