تاياني يعلن فقدان أثر مواطن إيطالي-إسرائيلي ثالث

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت إيطاليا مساء الأربعاء فقدان مواطن إيطالي-إسرائيل آخر، ليرتفع عدد المقودين مزدوجي الجنسية إلى ثلاثة أشخاص.

وكتب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني، الذي يزور مصر اليوم الأربعاء، على مدونة (أكس) “لسوء الحظ، علمنا للتو، في أعقاب بلاغ من والديه، أن مواطنًا إيطاليًا إسرائيليًا ثالثًا، نير فورتي، مفقود”.

وكان تاياني قد أعلن في وقت سابق اختفاء زوجين إيطاليين-إسرائيليين لم يستبعد أن يكونا محتجزين في غزة من قبل منظمة حماس.

وقد ناشد رئيس الوزراء الإيطالي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببذل “كل ما يملك من جهد للمساعدة في تحرير الرهائن”.