تاياني يتواصل مع نظيريه المغربي والجزائري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- واصل وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اتصالاته مع وزراء خارجية دول منطقة البحر الأبيض المتوسط “​​لبحث الوضع في إسرائيل، عبر مكالمتين هاتفيتين مع نظيريه المغربي ناصر بوريطة، والجزائري أحمد عطاف”.

وأشارت وزارة الخارجية الإيطالية إلى أن تاياني، أجرى الاتصالين الهاتفيين خلال زيارته اليوم الأربعاء لمصر، أعاد خلالهما التأكيد على أن “إيطاليا تدين بأقصى درجات الحزم العدوان الشرس لحماس وتدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الإرهابي”، معلنا “الانخراط في مبادرة دبلوماسية شاملة لتجنب تصعيد الصراع على المستوى الإقليمي”.

ودعا الوزير محاوريه إلى “العمل معًا حتى يتمكن المجتمع الدولي من التحرك بشكل موحد لصالح السلام” والسعي لإطلاق سراح الرهائن المدنيين المحتجزين في “أيدي الإرهابيين”، وأيضًا من خلال إنشاء “ممرات إنسانية” للمدنيين من مواطني غزة.