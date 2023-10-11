مصر: السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من فون دير لاين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر، أحمد فهمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حيث “تركز الاتصال على التشاور بشأن التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية”.

وأشار المتحدث في تصريحي صحفي الأربعاء إلى أنه تم خلال المكالمة الهاتفية “استعراض الجهود المكثفة لاحتواء الموقف، في ضوء تزايد وتيرة العنف والعمليات العسكرية” حيث “شدد الرئيس في هذا السياق على أهمية تنسيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية للحث على الوقف الفوري للتصعيد، باعتباره الأولوية في الوقت الراهن، حقنًا لدماء المدنيين من الجانبين، وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية، وأهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية”.

وأوضح المتحدث أن الاتصال تطرق كذلك إلى “التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسبل مواصلة تعزيزه وتطويره في مختلف الاتجاهات، في ضوء ما يربط الجانبان من علاقات وثيقة ومتميزة”.

وكانت فون دير لاين قد تحدثت في وقت سابق من اليوم الأربعاء عن اتصال هاتفي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقالت “ناقشنا تأثير الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تقوم بها حماس في إسرائيل وتداعياتها على المنطقة”.

وأردفت “اتفقنا على البقاء على اتصال وثيق، بما في ذلك بشأن تلبية الاحتياجات الإنسانية على الأرض مع تطور الأوضاع”.