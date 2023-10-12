وزير دفاع بريطانيا: لإسرائيل حق الدفاع والمدنيون أضرار جانبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أكد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، أن “ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة، هو محاولة لتضييق الخناق على حركة (حماس)”.

وفي تصريحات صحافية على هامش الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي في بروكسل الخميس، أضاف شابس: “نحن نفهم أن في الحرب يمكن أن تكون هناك أضرار تلحق بالمدنيين في بعض الأحيان، كأضرار جانبية”، لكن “لا يمكن لهذا أن يكون الهدف وراء العمل العسكري”.

وأشار الوزير إلى، أن “على جميع الدول أن تتصرف في إطار القانون الدولي”، واختتم مستدركاً، “لكن ليس هناك تكافؤ بين جماعة (حماس) الإرهابية وإسرائيل”، التي “لها كل الحق بالدفاع عن نفسها”.