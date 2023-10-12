رينزي: أكبر مذبحة لليهود منذ النازية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد زعيم حزب “إيطاليا حيّة” ماتّيو رينزي، أن ما يحدث: “أكبر مذبحة لليهود منذ الإبادة النازية”.

ومتحدثًا في برنامج متلفز الخميس، عن هجوم حركة (حماس) على إسرائيل، قال رينزي: “إنني أقول للأطفال، اقرأوا رسائل المقاومة الإيطالية التي حُكم عليها بالإعدام من قبل النازية والفاشية”، مشيراً الى أن “النازيين والفاشيين اليوم هم حركة (حماس)”.

وذكر رئيس الوزراء الأسبق، أنه “قطاع غزة مرتبط بمصر، وإذا كانت حركة (حماس) مهتمة بإنقاذ الأرواح، فيجب أن تسمح لمصر باستقبال المدنيين الفارين”. لكن “بدلا من ذلك، رفضت (حماس) الاقتراح المصري لفتح المعبر”، في إشارة إلى رفح.

وخلص زعيم حزب “إيطاليا حيّة” المعارض، الى القول، إن “الفلسطينيين يتم احتجازهم في الوقت الحالي، رهائن من قبل إرهابيي (حماس)، وهذه هي الدراما التي نجد أنفسنا أمامها اليوم”.