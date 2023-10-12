برلماني أوروبي: ميلوني فشلت بشأن تونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال العضو في البرلمان الأوروبي عن حزب (إيطاليا حية)، نيكولا دانتي إن الاتفاقية الأوروبية بشأن المهاجرين مع تونس، التي دعمتها بقوة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، “فشلت فشلا زريعا”.

وأشار البرلماني، الذي يقود حزبه المعارض رئيس الوزراء الأسبق ماتيو رينزي إلى أن “الحكومة التونسية أعادت 60 مليون يورو من الأموال الأوروبية التي كانت مخصصة لها”.

وقال الخميس في منشور على وسائل التواصل الجتماعي متهكما “نتائج رائعة لجورجا ميلوني: لا شيء بعد الوعود والدعاية”.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أكد أمس، في لقاء مع رئيس حكومته أحمد الحشاني ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، على أن “تونس قادرة بإمكانياتها الذاتية على تخطي كل الصعوبات بعزم شعبها على استقلال قرارها الوطني وبانخراط الجميع في حرب التحرير التي نخوضها ولن نقبل إلا أن نخرج منها إلا منتصرين محفوظي السيادة والكرامة الوطنية”.

وحسب بيان للرئاسة التونسية، “أوضح رئيس الجمهورية أنه تم إعادة المبلغ الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي دون علم السلطات التونسية بعنوان مقاومة جائحة الكوفيد لأن هذه الطريقة فيها مساس بكرامتنا وفرض أمر واقع لم تقع حتى استشارتنا فيه، فشعبنا يرفض المنة تحت أي عنوان ولا يقبل إلا بالتعامل في إطار روح شراكة إستراتيجية تقوم على الندية والاحترام”.