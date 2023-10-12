متحدث أوروبي: هجمات إسرائيل نتيجة لعدوان حماس ولكن يجب تماشيها مع القانون الدولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية إن الهجمات التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة هي “نتيجة مباشرة” للهجمات “العشوائية واللاإنسانية” التي شنتها الحركة ضد السكان الإسرائيليين يوم السبت الماضي.

ورأى بيتر ستانو خلال مؤتمر صحفي الخميس في بروكسل أن إسرائيل “لها الحق في الدفاع عن نفسها”، لكن يجب عليها أن تفعل ذلك “بما يتماشى مع القانون الدولي”.

وأكد المتحدث أن الاتحاد الأوروبي “يعمل في حدود إمكانياته” من أجل “تحرير الرهائن” الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه ليس من صلاحيات الجهاز التنفيذي الاوروبي الكشف عن عدد الرهائن وجنسياتهم، لكن “بعض الدول الأعضاء لديها مواطنون مفقودون أو أسرى”.