الفاتيكان للمجتمع الدولي: حاجة لجهود أكبر للقضاء على الفقر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ نيويورك ـ تحدّث مسؤول فاتيكاني في نيويورك عن موضوع التعليم “الأساسي” كأداة لكسر حلقة الفقر المفرغة التي تعتبر “إهانة للكرامة البشرية”، ووجّه نداء إلى المجتمع الدولي، بأنه لتحقيق هدف القضاء على الفقر، هناك حاجة إلى الجهود أكثر.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي نقلتها إذاعة الفاتيكان الخميس، قال مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة، المطران غابرييلي كاتشا، إنَّ “دور الوالدين في المجال التربوي، لا يمكن الاستغناء عنه وغير قابل للتصرف”، كما “لا يمكن تفويضه بالكامل أو الاستحواذ عليه من آخرين”، فهو “العامل الأساس للتنمية المستدامة الذي يسمح لكل إنسان بأن يكتسب المهارات الضرورية لكي يشارك بشكل كامل في المجتمع”.

وبحسب المطران كاتشا، الذي يوصي بـ”دعم ومساعدة مُلائمين للعائلة، الخلية الأساسية للمجتمع، والمدرسة الأولى للحياة الاجتماعية”، فإن “الاستثمار في التعليم هو أمر حيوي”. موضحاً أن “الوالدين هم المربّون الأساسيون ولهم الحق والمسؤولية أن يضمنوا بأن يحصل أبناءهم على تعليم مناسب وشامل يعزز رفاهيتهم في جميع أبعاد الحياة البشرية الجسدية والعقلية والأخلاقية والروحية والاجتماعية”. ومن هنا النداء للدول والسلطات “لكي تضمن هذا الحق وتوفر الظروف الملموسة الضرورية لممارسته”.

وأشار المراقب الدائم للكرسي الرسولي، إلى أنه “عندما يغيب التعليم تنعدم الأدوات الضرورية للنمو الإنساني والأخلاقي والاجتماعي للشخص البشري، وكذلك الظروف اللازمة لكسر حلقة الفقر المفرغة”. فـ”الفقر إهانة للكرامة البشرية، ولا يتمثل فقط بنقص الموارد المالية، بل بنقص الاحتياجات الأساسية بما فيها بالإضافة إلى التعليم، السكن والكهرباء ومياه الشرب والرعاية الصحية”.

وذكر المسؤول الفاتيكاني، أن “التقدم اللازم للقضاء على الفقر المتوقع بحلول عام 2030 لم يتم إحرازه”، وطالب “ببذل جهد ثابت وفوري من جانب المجتمع الدولي لإعادتنا إلى المسار الصحيح”، وكذلك “التزام بإنشاء نموذج تنموي يتمحور حول الشخص البشري وموجّه نحو الخير العام”.

ورأى أن “الهدف النهائي للتربية هو السماح لكل شخص بتحقيق إمكاناته الكاملة، واستيعاب القيم والفضائل الأساسية”. لأنَّ “التعليم يسهم بوضع حد للإقصاء وتجديد نسيج العلاقات من أجل إنسانية قادرة على التحدث بلغة الأخوَّة”. وحذّر من أن “على البرامج التربوية أن تعزز ثقافة العناية من أجل حماية بيتنا المشترك، بالإضافة إلى الأخوة الإنسانية”.

وخلص المطران كاتشا إلى القول، إن “الكرسي الرسولي، ولاسيما من خلال العمل الدؤوب الذي تقوم به مدارس، جامعات ومؤسسات تربوية كاثوليكية عديدة في جميع أنحاء العالم، سيواصل لعب دوره لضمان أن يحصل الجميع على تعليم جيد، يتماشى وكرامة الشخص البشري ودعوتنا المشتركة إلى الأخوَّة”.