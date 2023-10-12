برلماني إيطالي: قطع التمويل عن حماس لوقف دوامة العنف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعا برلماني إيطالي معارض إلى “قطع التمويل عن حركة (حماس) بغية وقف دوامة العنف” الدائر في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث الرسمي لحزب “أوروبا الخضراء”، وعضو مجلس النواب عن “تحالف الخضر ـ اليسار”، أنجيلو بونيللي، في تصريحات الخميس: “إننا نشعر بحزن عميق إزاء ما يحدث في إسرائيل وفي غزة وفلسطين”، وإن “علينا أن نسأل أنفسنا كيف وصل التمويل إلى حركة (حماس)”.

وخلص بونيللي بالإعراب عن، “الاعتقاد بأن العنصر الحقيقي الواجب أخذه بنظر الاعتبار لوقف دوامة العنف هذه، هو وقف أولئك الذين يمولون حركة (حماس)”، التي “تجسد العدو الحقيقي للقضية الفلسطينية”.