تأجيل مؤتمر إيطاليا-إفريقيا لبداية العام المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الايطالية اليوم الخميس تأجيل مؤتمر إيطاليا-إفريقيا، الذي كان من المقرر عقده أوائل شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، إلى بداية عام 2024.

وعزت وزارة الخارجية الإيطالية قرار التأجيل إلى “تدهور السياق الأمني ​​الدولي” في إشارة إلى الحرب بالشرق الأوسط.

ولفتت الوزارة إلى أن التأجيل سيسمح “بتنسيق أفضل” مع فعاليات أخرى على جدول الأعمال الدولي، وخاصة اجتماعات الاتحاد الأفريقي والرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، والتي “سيكون لأفريقيا دور مركزي فيها”.

وكان من المقرر أن ينعقد المؤتمر في يومي 5 و 6 تشرين الثاني/نوفمبر وأن تعرض خلاله الحكومة الإيطالية (خطة ماتي من أجل افريقيا) على الدول المشاركة.