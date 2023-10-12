وزير خارجية إيطاليا: حماس منظمة إرهابية مسؤولة عن كل ما يحدث

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني اليوم الخميس إن حركة حماس “مسؤولة عن كل ما يحدث” بعد هجوم السبت في إسرائيل،

ووصف تاياني، في تصريحات إذاعية الحركة بـ“إنها منظمة إرهابية”، وأضاف في إشارة إلى إمكانية توسع الحرب شمالي إسرائيل، “نأمل ألا تجد تضامنا مع حزب الله في جنوب لبنان”، حيث تنتشر قوة (يونيفيل) المؤقتة التابعة للأمم المتحدة بمشاركة إيطالية.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “نأمل ألا يكون هناك تصعيد ونحن نعمل لتفادي ذلك”، مذكرًا بأنه أجرى للتو محادثة هاتفية جديدة مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين لتأكيد “تضامن” إيطاليا مع الدولة العبرية و”الرغبة الكاملة في التعاون من أجل تهدئة الوضع”.

وشدد تاياني: “نحن لا نريد على الاطلاق أن تصبح الحرب حرباً إقليمية وأن يتوقف الصراع في المناطق التي يدور فيها”. وقال “لإسرائيل الحق الكامل في الدفاع عن نفسها ولا يمكن لأحد أن يفكر في محوها من خريطة العالم”.