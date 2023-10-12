وزير الدفاع الإيطالي: حماس ليست الشعب الفلسطيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو إن الرسالة التي صدرت عن الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) “لا يمكن أن تكون سوى رسالة تضامن في مواجهة عمل إرهابي يتسم بالعنف غير المسبوق، ترتكبه منظمة إرهابية مثل حماس”.

وأضاف الخميس، على هامش اجتماع وزراء الحلف في بروكسل، الذين استمعوا إلى زميلهم الإسرائيلي يوآف غالانت، حركة (حماس يجب رؤيتها على أنها مطابقة للشعب الفلسطيني. إنهما شيئان مختلفان: منظمة حماس الإرهابية شيء، والشعب الفلسطيني شيء آخر”.

وقال الوزير، القيادي في حزب (إخوة إيطاليا) الذي يتزعم الائتلاف الحاكم “لقد رأينا صور العنف غير المسبوق التي عرضها علينا وزير الدفاع الإسرائيلي. إنها ليست جزءاً من حرب ولا من أي شيء يمكن أن تقبله الإنسانية”، مشددا على “القرب الكامل من جانب حلف شمال الأطلسي وجميع الدول من إسرائيل والتي لا يسعها إلا الشعور بالرعب من الصور وأعمال عنف من هذا النوع”.

ورأى كروزيتّو أنه “من المحتمل أن التعايش مع حماس، وهو ما حدث حتى الآن ولم يكن له مثل هذه الآثار المدمرة، أصبح الآن مستحيلاً. لذا فإن رد فعل إسرائيل الآن هو تأمين مستقبلها. وربما يتضمن المستقبل الآن مواجهة صعبة للغاية مع حماس قد تكون لها عواقب، لكننا نأمل ألا يحدث ذلك. ستبذل إيطاليا قصارى جهدها لضمان احترام حقوق الأشخاص الذين لا علاقة لهم بما يجري”.