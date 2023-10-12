إيطاليا: إسرائيل لم تطلب مِنّا دعما عسكريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكدت الحكومة الإيطالية على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، أنطونيو تاياني أنها لم تتسلم طلبا من إسرائيل لتقديم مساعدات عسكرية.

وأشار تاياني، في تصريحات إذاعية مساء الخميس، إلى أنه فيما يتعلق بإسرائيل “لم يكن هناك أي حديث عن مساعدات عسكرية ولا أعتقد أن لديها أي نية لإشراك دول أخرى” في الحرب.

وقال: “نحن أصدقاء، لكن لا أحد يريد بدء حرب في تلك المنطقة. نحن نتحدث مع جميع محاورينا العرب لتجنب انفجار صراع” إقليمي.

وكان وزير الخارجية الإيطالي قد تحادث عبر الهاتف اليوم مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين.

وقال في أعقاب المكالمة الهاتفية “لقد جددت للتو تضامن الحكومة الكامل مع إسرائيل في الهجوم الوحشي الذي تعرضت له من جانب حركة حماس. إسرائيل دولة صديقة ولها الحق في الدفاع عن نفسها. لقد أطلعته على التزام إيطاليا بمنع التصعيد، وذلك أيضًا في أعقاب زيارتي (الأمس) إلى مصر”.