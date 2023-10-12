وزير الدفاع الإيطالي: تزايد عوامل زعزعة الاستقرار يتطلب الاستثمار في الأمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى وزير الدفاع في الحكومة الإيطالية، غويدو كروزيتّو أنه “في عالم تستمر فيه العوامل المزعزعة للاستقرار في التزايد، فمن الضروري للأسف أن نستثمر في الدفاع، حتى ولو لم يتم إدراك هذه الحاجة بالقدر الكافي في الغرب اليوم.”.

وقال الوزير، على هامش الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي الخميس في بروكسل “مخاوفي كثيرة، ليس منذ اليوم. تحدثت عن مشاكل الشرق الأوسط عندما لم يكن أحد يتحدث عنها. لقد تحدثت عن إيران عندما لم يكن أحد يتحدث عنها. العناصر المحتملة لزعزعة الاستقرار موجودة وثابتة: دعونا نرى ما سيحدث في أفريقيا والبلقان والشرق الأوسط. لذلك نحن بحاجة إلى تجهيز أنفسنا للمواقف التي لم نعتد عليها، أو التي اعتقدنا أننا لن نجدها في طريقنا بعد الآن”.

وأردف وزير الدفاع “هذا يعني، لسوء الحظ، الاستثمار في الأمن والدفاع واستثمار الكثير في الدبلوماسية وفي النمو الاقتصادي وإعادة توزيع الثروة، التي ربما لا يتم تخصيصها بطريقة عادلة فيما يتعلق بالسكان. لكن في حين أن المشكلة الثانية هي مشكلة متوسطة المدى، لأننا لا نستطيع إعادة توزيع الثروة في عام واحد، أو عامين، أو خمسة أعوام، فإن مسألة الدفاع مهمة: فهي اليوم وغداً وبالأمس. وهذا سوف يغير السيناريو لدينا، الذي لا يُنظر إليه بشكل كافٍ في البيئة الغربية”.